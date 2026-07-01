Exposition héroïque, Musée archéologique départemental, Saint-Bertrand-de-Comminges

Informations pratiques

Exposition héroïque 18 – 20 septembre Musée archéologique départemental Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Et si les héros et héroïnes de tous horizons venaient faire un tour dans les collections du musée ? En dialogue avec les œuvres et les espaces, ils créent des décalages inattendus et éveillent la curiosité.

Des hobbits se mesurant à Shelob face à une épigraphie, Iron Man atterrissant tout près d’une statue antique, Batman surveillant des bijoux ou encore le bâton de Gandalf posé parmi des objets du passé… Cette exposition éphémère invite à (re)découvrir autrement le musée et ses collections, enrichies pour l’occasion d’œuvres issues de la pop culture.

Venez découvrir l’héroïsme qui se cache en vous.

Installation conçue par Albin Warette et réalisée par la Compagnie Millimétrée / Collectif Culture en Mouvements.

Musée archéologique départemental 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie 05 61 88 31 79 Héritier du « musée de Comminges » inauguré en 1924 à Saint-Bertrand-de-Comminges, le musée archéologique départemental a été créé en 1985 suite à la cession de l’ensemble de ses collections par la société archéologique du Midi de la France au conseil général de la Haute-Garonne, qui était jusqu’alors responsable de l’archéologie locale.

Depuis, le musée est chargé de la préservation, de l’étude, de la mise en valeur, de la conservation, de la sécurité et de l’accessibilité des objets provenant des fouilles réalisées entre 1920 et 1969, ainsi que des fouilles plus récentes entreprises à partir de 1985.

Les locaux d’études et de conservation du Musée archéologique départemental se trouvent dans le bâtiment de « l’ancienne gendarmerie », situé dans la partie haute de Saint-Bertrand-de-Comminges. Le musée abrite un centre de recherche et de ressources archéologiques (c2ra), une bibliothèque spécialisée en histoire ancienne et en archéologie, ainsi qu’une salle d’exposition.

Et si les héros et héroïnes de tout type venaient faire un tour dans les collections du musée, dialoguer avec les oeuvres et les espaces pour créer du décalage, piquer notre curiosité…

©Cie Millimétrée – Collectif Culture en Mouvements