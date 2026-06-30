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AGENDA · La Ferté Macé

Exposition Héros d’enfance, du papier à la matière Médiathèque La Grande Nouvelle La Ferté Macé

mardi 7 juillet 2026 · Médiathèque La Grande Nouvelle · La Ferté Macé

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Médiathèque La Grande Nouvelle
Adresse
8 Rue Saint-Denis
Ville
61600 La Ferté Macé
Département
Orne
Tarif

La Ferté Macé

Exposition Héros d’enfance, du papier à la matière

Médiathèque La Grande Nouvelle 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-07
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-07-07

Expo de sculptures inspirées des personnages emblématiques de la littérature jeunesse et de la bande-dessinée, réalisées par les élèves de l’atelier poterie animé par Perrine Lemée du centre socioculturel Thérèse Letinturier.   .

Médiathèque La Grande Nouvelle 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 14 79 79 

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English : Exposition Héros d’enfance, du papier à la matière

L’événement Exposition Héros d’enfance, du papier à la matière La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-06-24 par Flers agglo

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