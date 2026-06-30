Exposition Héros d’enfance, du papier à la matière Médiathèque La Grande Nouvelle La Ferté Macé
mardi 7 juillet 2026 · Médiathèque La Grande Nouvelle · La Ferté Macé
Informations pratiques
La Ferté Macé
Exposition Héros d’enfance, du papier à la matière
Médiathèque La Grande Nouvelle 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-07
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-07
Expo de sculptures inspirées des personnages emblématiques de la littérature jeunesse et de la bande-dessinée, réalisées par les élèves de l’atelier poterie animé par Perrine Lemée du centre socioculturel Thérèse Letinturier. .
Médiathèque La Grande Nouvelle 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 14 79 79
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English : Exposition Héros d’enfance, du papier à la matière
L’événement Exposition Héros d’enfance, du papier à la matière La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-06-24 par Flers agglo
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