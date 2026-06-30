Exposition Héros d’enfance, du papier à la matière Médiathèque La Grande Nouvelle La Ferté Macé

Informations pratiques

La Ferté Macé

Exposition Héros d’enfance, du papier à la matière

Médiathèque La Grande Nouvelle 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-07

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-07

Expo de sculptures inspirées des personnages emblématiques de la littérature jeunesse et de la bande-dessinée, réalisées par les élèves de l’atelier poterie animé par Perrine Lemée du centre socioculturel Thérèse Letinturier. .

Médiathèque La Grande Nouvelle 8 Rue Saint-Denis La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 14 79 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Héros d’enfance, du papier à la matière

L’événement Exposition Héros d’enfance, du papier à la matière La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-06-24 par Flers agglo