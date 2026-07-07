Exposition Hypersensible Hyperpouvoir : les Piailleries de la Maison Perchée Bibliothèque Robert Sabatier Paris

Informations pratiques

A propos des Piailleries, Galerie d’art singulier, de la Maison Perchée :

Le rétablissement est au cœur de la mission de la Maison Perchée : il s’agit de s’épanouir et non de survivre avec un handicap psychique, de reprendre le contrôle de sa vie et de trouver sa place dans la société. Un empouvoirement qui passe notamment par l’expression artistique.

Exposer Les Piailleries, c’est remettre au centre les plus

marginalisé·e·s, ceux et celles qu’on nomme « fous et folles » mais dont

les vécus font écho à ceux de toutes et tous. Écriture, peinture, photographie, vidéo, musique… Tous les formats sont appréciés et exposés. ,

A propos de la Maison Perchée :

La Maison Perchée est une association non médicalisée spécialisée pour les jeunes adultes vivant avec un trouble psychique et basée sur l’entraide entre concerné·e·s. En ligne et à Paris (59 avenue de la République, Paris 11e).

C’est également un lieu ouvert à tous·tes, où le grand public, les concernés et leurs proches se rencontrent. Ces moments de brassage sont précieux et nécessaires si l’on veut faire de notre société un monde où l’on peut vivre heureux sans cacher son trouble psychique.

+ d’informations

Une exposition présentée à la bibliothèque Robert Sabatier, en partenariat avec La Maison Perché et sa Galerie d’art singulier « Les Piailleries ».

Les auteurices des œuvres qui composent « Hypersensible Hyperpouvoir » ouvrent une fenêtre sur leurs mondes intérieurs et ceux de la santé mentale, des émotions.

Des créations d’âmes perchées dont les vécus font écho à ceux de toutes et tous.

Du mardi 06 octobre 2026 au dimanche 18 octobre 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-19T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris



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