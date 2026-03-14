Exposition : images de Gisors et des gisorsiens de 1870 à 1914, Mairie, Gisors

Informations pratiques

Exposition : images de Gisors et des gisorsiens de 1870 à 1914 19 et 20 septembre Mairie Eure

Dans salle Charpillon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Présentation des habitants du Vexin et de Gisors, sous l’oeil des photographes de l’époque, Auguste Josset et les Lamaury, de 1870 aux environs de 1914.

Paysages et sites du Vexin et de Gisors à la même époque.

Mairie Quai du Fossé aux Tanneurs, 27140 Gisors Gisors 27140 Eure Normandie 02 32 27 60 60 https://www.ville-gisors.fr/ La Mairie de Gisors a été inaugurée en 1957. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’ancienne mairie a été incendiée, il a donc fallu en reconstruire une. À l’époque, ce bâtiment situé en centre-ville sur un terrain attribué par le remembrement était non seulement une mairie mais aussi une petite cité administrative où se trouvaient la justice de paix, l’enregistrement, la perception, la bibliothèque municipale et les services de la mairie. Stationnement possible à proximité.

Présentation des habitants du Vexin et de Gisors, sous l’oeil des photographes de l’époque, Auguste Josset et les Lamaury, de 1870 aux environs de 1914.

©Photo anonyme. Collection FL.