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AGENDA · Sainte-Croix-Vallée-Française

EXPOSITION IMAGES D’ICI ET D’AILLEURS Sainte-Croix-Vallée-Française

samedi 4 juillet 2026 · Sainte-Croix-Vallée-Française

EXPOSITION IMAGES D’ICI ET D’AILLEURS Sainte-Croix-Vallée-Française

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Adresse
Four à pain
Ville
48110 Sainte-Croix-Vallée-Française
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Sainte-Croix-Vallée-Française

EXPOSITION IMAGES D’ICI ET D’AILLEURS

Four à pain Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-04

Exposition IMAGES D’ICI ET D’AILLEURS par Jay, au four à pain de Sainte-Croix Vallée Française du 04.07.26 au 12.07.26
Ouvert jeudi, vendredi samedi 10h-12h dimanche 10h-13h. Vernissage samedi 4 juillet à 19h
Exposition IMAGES D’ICI ET D’AILLEURS par Jay, au four à pain de Sainte-Croix Vallée Française du 04.07.26 au 12.07.26
Ouvert jeudi, vendredi samedi 10h-12h dimanche 10h-13h. Vernissage samedi 4 juillet à 19h
Contact embrinsdufourapain@gmail.com
tél 06 50 33 75 10   .

Four à pain Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 50 33 75 10  embrinsdufourapain@gmail.com

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English :

Exhibition IMAGES FROM HERE AND ELSEWHERE by Jay, at the Sainte-Croix Vallée Française Bakery, July 4, 2026, through July 12, 2026
Open Thursday, Friday, and Saturday from 10 a.m. to 12 p.m.; Sunday from 10 a.m. to 1 p.m. Opening reception on Saturday, July 4, at 7 p.m.

L’événement EXPOSITION IMAGES D’ICI ET D’AILLEURS Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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