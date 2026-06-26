EXPOSITION IMAGES D’ICI ET D’AILLEURS Sainte-Croix-Vallée-Française
samedi 4 juillet 2026 · Sainte-Croix-Vallée-Française
Informations pratiques
Sainte-Croix-Vallée-Française
EXPOSITION IMAGES D’ICI ET D’AILLEURS
Four à pain Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-04
Exposition IMAGES D’ICI ET D’AILLEURS par Jay, au four à pain de Sainte-Croix Vallée Française du 04.07.26 au 12.07.26
Ouvert jeudi, vendredi samedi 10h-12h dimanche 10h-13h. Vernissage samedi 4 juillet à 19h
Exposition IMAGES D’ICI ET D’AILLEURS par Jay, au four à pain de Sainte-Croix Vallée Française du 04.07.26 au 12.07.26
Ouvert jeudi, vendredi samedi 10h-12h dimanche 10h-13h. Vernissage samedi 4 juillet à 19h
Contact embrinsdufourapain@gmail.com
tél 06 50 33 75 10 .
Four à pain Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 50 33 75 10 embrinsdufourapain@gmail.com
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English :
Exhibition IMAGES FROM HERE AND ELSEWHERE by Jay, at the Sainte-Croix Vallée Française Bakery, July 4, 2026, through July 12, 2026
Open Thursday, Friday, and Saturday from 10 a.m. to 12 p.m.; Sunday from 10 a.m. to 1 p.m. Opening reception on Saturday, July 4, at 7 p.m.
L’événement EXPOSITION IMAGES D’ICI ET D’AILLEURS Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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