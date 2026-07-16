Exposition immersive : Le patrimoine en danger n’est pas une fatalité !, Maison de l’Habitat, Pau

Informations pratiques

Exposition immersive : Le patrimoine en danger n’est pas une fatalité ! Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Maison de l’Habitat Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Plongez dans une exposition immersive consacrée aux matériaux utilisés pour préserver les façades, les devantures commerciales et les enseignes.

Pour faire perdurer les savoir-faire transmis par nos prédécesseurs, il est essentiel de connaître et de comprendre la mise en œuvre de matériaux adaptés à chaque support. Cette démarche contribue à préserver le patrimoine d’aujourd’hui et à construire celui de demain.

En participant à cette sensibilisation, vous devenez pleinement acteur de la valorisation de l’architecture.

Maison de l’Habitat 2 bis rue des cordeliers, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Maison de l’Habitat

Nous vous invitons à plonger dans une exposition pour une immersion passionnante sur les matériaux de préservation des façades, des devantures commerciales et des enseignes. Pour faire perdurer le de…

©CDesbrosses