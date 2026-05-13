Exposition « Impermanences » – Beverly Buchanan, avec Hélène Yamba-Guimbi, Frac Lorraine, Metz

Exposition « Impermanences » – Beverly Buchanan, avec Hélène Yamba-Guimbi Samedi 23 mai, 11h00 Frac Lorraine Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T11:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Le Frac ouvre ses portes pour une exploration nocture des expositions.

Celle de l’artiste américiane Beverly Buchanan (1940-2015)présentée pour la première fois en France. Sculptures en pierre, shacks en bois (cabanon) et fanzines, ces divers supports viennent donner une voix à des personnes ou des communautés marginalisées tout en mettant en lumière la singularité des territoires ruraux du sud des États-Unis. Des interventions de la jeune artiste française Hélène Yamba-Guimbi (1995) ponctuent de façon structurelle l’exposition, mettant en perspective la pratique de Buchanan par un prisme contemporain et ancré dans le contexte français.

Frac Lorraine 1 bis rue des Trinitaires, 57000 Metz Metz 57000 Bellecroix Moselle Grand Est 03 87 74 20 02 http://www.fraclorraine.org 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine, Metz Gratuit, sans réservation

Le Frac ouvre ses portes pour une exploration nocture des expositions.

© Beverly Buchanan, Keep Out, 1991. Private Collection. Courtesy the Estate of Beverly Buchan and Andrew Edlin Gallery, New York.