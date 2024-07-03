Exposition | In the Loop Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Informations pratiques

A partir du 03 juillet, venez découvrir l’exposition du collectif LOOP qui s’installe à Mado Robin.

Une exposition de photos de rues a retrouver gratuitement tout le mois de juillet

Gratuit en accès libre.



Une exposition de photos de rues a retrouver gratuitement tout le mois de juillet

Le vendredi 31 juillet 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit

Inscription à l’accueil du Centre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2024-07-03T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-31T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-31T10:00:00+02:00_2026-07-31T18:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin



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