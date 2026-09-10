Exposition & inauguration du four à pain, Fournil des Arts, Lanmeur
samedi 19 septembre 2026 · Fournil des Arts · Lanmeur
Informations pratiques
Exposition & inauguration du four à pain 19 et 20 septembre Fournil des Arts Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition de cartes postales et photos anciennes de Lanmeur.
Le four à pain du Fournil des Arts, dont la restauration a été financée par le budget participatif, sera inauguré le dimanche 20 septembre à 12h et sera en fonctionnement jusqu’à 18h.
Fournil des Arts 11 rue Scoën 29620 Lanmeur Lanmeur 29620 Finistère Bretagne https://www.lanmeur.fr/ma-ville/fournil-des-arts Cet espace accueille des artistes et leurs œuvres lors de résidences au sein de 2 salles d’exposition.
L’association Arts Ty Kernitron est gestionnaire de ce lieu et le fait vivre tout au long de l’année. Les artistes réunis dans cette association exposent également leurs œuvres. On y retrouve des peintures, des sculptures.
Un petit peu d’histoire : le fournil des arts est une ancienne boulangerie qui abrite un four à pain au feu de bois.
Exposition de cartes postales et photos anciennes de Lanmeur.
Fournil des arts
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