Exposition inédite d’une inscription funéraire du 1e siècle, Clos de la Lombarde, Narbonne

Informations pratiques

Exposition inédite d’une inscription funéraire du 1e siècle 19 et 20 septembre Clos de la Lombarde Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition d’une inscription funéraire datée du Ier siècle, découverte fortuitement en 2017.

Jamais présentée au public jusqu’à présent, cette inscription fera l’objet d’une présentation commentée par Dominique Moulis.

Horaires affichés sur le site.

Clos de la Lombarde 48 Rue Chanzy, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0651077744 https://www.cotedumidi.com/sit/pcular011fs0000w-clos-de-la-lombarde La fouille du Clos de la Lombarde a mis au jour une partie de la ville antique.

L’ensemble résidentiel constitue, en grande partie en raison de la richesse des décors intérieurs découverts, sols, mosaïques, peintures murales, l’un des plus importants site urbain gallo-romain.

Le clos de la Lombarde illustre la vie d’un quartier de Narbonne durant près de cinq siècles, avec sa période de prospérité pendant le Haut Empire, son déclin (classique au IIIe siècle) puis son renouveau avec le christianisme jusqu’à son abandon définitif au début du Ve siècle.

Les interventions archéologiques ont montré l’importance des vestiges qui concernent l’urbanisme d’un quartier, l’architecture et la décoration des domus, l’artisanat, les édifices publics comme les thermes du Haut Empire ou la basilique chrétienne de l’antiquité tardive.

Ouvert le samedi.

Exposition d’une inscription funéraire datée du 1e siècle retrouvée fortuitement en 2017

©Dominique MOULIS