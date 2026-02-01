Exposition Inspirations aquatiques La Distylerie Luçon

Exposition Inspirations aquatiques

La Distylerie Galerie Henri Vrignaud Luçon Vendée

Au sein de La Distylerie, la Galerie Henri Vrignaud accueille des expositions temporaires dédiées à la création contemporaine. La première exposition Inspirations aquatiques plonge les visiteurs dans l’univers poétique de l’eau.

Qu’elle coule dans les rivières, stagne dans les marais ou s’étende sur la côte, l’eau est omniprésente sur le territoire vendéen. Elle tombe aussi parfois du ciel, sous forme de pluie ou d’une brume légère. Indispensable à la vie, l’eau nourrit également l’inspiration de nombreux artistes de la région.

Cette exposition réunit trois artistes contemporains installés en Vendée du Sud : Nicolas Désiré Frisque, Lionel Hug et Fabrice Hyber. Par la peinture, le dessin ou la photographie, leurs œuvres invitent à réfléchir à notre rapport à l’environnement, tout en célébrant la beauté des éléments naturels qui façonnent les paysages aquatiques. .

La Distylerie Galerie Henri Vrignaud Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 36 artotheque@vendeedusud.com

English :

Within La Distylerie, the Galerie Henri Vrignaud hosts temporary exhibitions dedicated to contemporary art. The first exhibition, Inspirations aquatiques , plunges visitors into the poetic world of water.

