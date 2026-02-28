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Atelier, Bouclier de protection La Distylerie Luçon

Atelier, Bouclier de protection La Distylerie Luçon samedi 20 juin 2026.

Lieu : La Distylerie

Adresse : 4 rue Pierre Forget

Ville : 85400 Luçon

Département : Vendée

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Luçon

Atelier, Bouclier de protection

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:30:00
fin : 2026-06-20 17:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Un atelier artistique pour petits et grands !
En compagnie de l’artiste Ben.D, initiez-vous à l’art aborigène et créez votre propre bouclier de protection.

Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire.

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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37  info@vendeedusud.com

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English :

An art workshop for young and old!

L’événement Atelier, Bouclier de protection Luçon a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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