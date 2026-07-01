Informations pratiques

Exposition « Instants partagés. 200 ans de photographies du quotidien en Haute-Saône. » du 2 mars au 29 octobre 2027 2 mars – 29 octobre 2027 Archives départementales de la Haute-Saône Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-02T09:00:00+01:00 – 2027-03-02T17:00:00+01:00

Fin : 2027-10-29T09:00:00+02:00 – 2027-10-29T17:00:00+02:00

De mars à octobre 2027, l’exposition Instants partagés. 200 ans de photographies du quotidien en Haute-Saône. présente une immersion dans les instants de vie des Haut-Saônois à travers les époques et sur l’ensemble du territoire.

Archives départementales de la Haute-Saône 14B rue Miroudot Saint Ferjeux 70000 Vesoul Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 95 76 30 https://archives.haute-saone.fr/ https://www.facebook.com/p/Archives-departementales-de-la-Haute-Saone-100057073585648 Les Archives départementales de la Haute-Saône ont pour missions de collecter, classer, conserver et communiquer les documents présentant un intérêt pour l’histoire du département, ses habitants et ses territoires. Elles conservent plus de 18,5 kilomètres linéaires de documents du Xe siècle à nos jours. Les Archives départementales sont ouvertes du mardi au vendredi, 9h-12h et 13h-17h.

De mars à octobre 2027, l’exposition **Instants partagés. 200 ans de photographies du quotidien en Haute-Saône**. présente une immersion dans les instants de vie des Haut-Saônois à travers les et sur…

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