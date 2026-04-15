Exposition interactive « Apprendre à vivre avec le lynx », La Damassine, Vandoncourt

Exposition interactive « Apprendre à vivre avec le lynx » 3 juin – 5 juillet La Damassine Doubs

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T14:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

Depuis les années 1970, le lynx boréal recolonise progressivement nos forêts. Qui est ce prédateur discret ? Quelles sont les conséquences de son retour dans notre environnement ? Comment améliorer la coexistence entre les activités humaines et la présence du lynx ?

Toutes les réponses à ces questions sont proposées sur 4 modules ludiques et interactifs accessibles aux adultes comme aux enfants.

Biologie du lynx, régime alimentaire, enjeux de conservation et de coexistence, interactions avec les humains… Grâce à cette exposition, le lynx n’aura bientôt plus de secret pour vous !

Exposition interactive conçue et mise à disposition gracieusement par les fédérations de chasse du Jura et de l’Ain, l’OFB et le CNRS, avec le soutien financier de la Fondation François Sommer, l’OFB et la FNC dans le cadre de l’Ecocontribution, la DREAL Bourgogne Franche-Comté, les conseils départementaux de l’Ain et du Jura et la Région Auvergne Rhône-Alpes.

La Damassine 23 rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Du 3 juin au 23 décembre 2026 Exposition lynx boréal

Fédérations de chasse du Jura et de l’Ain