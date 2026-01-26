Sortie 123Nature Fabrication de moulin à vent Vandoncourt
Sortie 123Nature Fabrication de moulin à vent Vandoncourt mercredi 20 mai 2026.
Sortie 123Nature Fabrication de moulin à vent
La damassine Vandoncourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-20 16:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Sortie 123Nature atelier enfants, fabrication de moulins à vent
Crée ton moulin à vent tout en apprenant les bases de l’énergie éolienne.
Intervenant Gaïa Energies. Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr et ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.
Enfants dès 6 ans (accompagnés d’un parent).
RENDEZ-VOUS de 14 h 30 à 16 h à la Damassine à Vandoncourt .
La damassine Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie 123Nature Fabrication de moulin à vent Vandoncourt a été mis à jour le 2026-01-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD