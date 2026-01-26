Sortie 123Nature Le sol de la forêt Vandoncourt

Sortie 123Nature Le sol de la forêt

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Allons explorer les sols à l’aide de la tarière et de nos sens pour mieux les comprendre.

Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr et ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

Intervenant Gentiane et plantain Florian Frésard. Réservé aux adultes.

RENDEZ-VOUS de 14 h 30 à 17 h à la Damassine à Vandoncourt .

La damassine Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

