Exposition photographique « Le lynx boréal », La Damassine, Vandoncourt
Exposition photographique « Le lynx boréal », La Damassine, Vandoncourt mercredi 3 juin 2026.
Exposition photographique « Le lynx boréal » 3 juin – 5 juillet La Damassine Doubs
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T14:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00
Le lynx est de retour !
Exterminé au XIXe siècle, il est réintroduit en Europe de l’Ouest notamment en Suisse et en France dans le Jura, dès les années 1970. Le plus grand félin d’Europe a enfin retrouvé toute sa place dans nos contrées, maillon indispensable de l’équilibre de la forêt.
Laurent Geslin, photographe animalier internationalement reconnu, nous transmet sa passion pour le lynx boréal, à travers une trentaine de photographies grand format, résultant d’un travail de recherches de 15 ans.
Publié dans les plus grands magazines, son travail récompensé par différents prix dans les concours internationaux, il nous fait aujourd’hui l’honneur d’offrir à notre regard cet animal aussi magnifique que discret.
Exposition photographique de Laurent Geslin
Une exposition de photographies sur le chamois de Vincent Rueff viendra compléter cette exposition sur le Lynx.
La Damassine 23 rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Du 3 juin au 23 décembre 2026 Exposition photo
Laurent Geslin
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