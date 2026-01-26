Sortie 123Nature Impression de tissu Vandoncourt

Sortie 123Nature Impression de tissu

La damassine Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 16:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Sortie 123Nature Impression de tissu, atelier enfants.

Cueillez quelques fleurs autour de la Damassine et imprimez-les sur des tissus préparés pour l’occasion.

Intervenant Maddy Rosemary. Réservation obligatoire en ligne reservation.agglo-montbeliard.fr et ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

Enfants dès 6 ans (accompagnés d’un parent).

RENDEZ-VOUS de 14 h 30 à 16 h 30 à la Damassine à Vandoncourt .

La damassine Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

