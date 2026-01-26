Sortie 123Nature Réussir ses gelées La damassine Vandoncourt

Sortie 123Nature Réussir ses gelées

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Sortie 123Nature Réussir ses gelées , atelier cuisine.

Encore une gelée trop liquide ! Découvrez la gélification, ce qui la favorise, ce qui la freine, le rôle de la pectine…

Intervenant Vergers Vivants. Réservé aux adultes. Réservation obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr ou à l’Office de Tourisme de Montbéliard.

RENDEZ-VOUS de 14 h 30 à 17 h à la Damassine à Vandoncourt .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie 123Nature Réussir ses gelées Vandoncourt a été mis à jour le 2026-01-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD