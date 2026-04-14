Film documentaire « Lynx », La Damassine, Vandoncourt
Film documentaire « Lynx », La Damassine, Vandoncourt samedi 6 juin 2026.
Film documentaire « Lynx » Samedi 6 juin, 17h00 La Damassine Doubs
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Superbe film documentaire de Laurent Geslin, sorti au cinéma en 2021.
Suivez, au rythme des saisons, une famille de lynx boréal dans les montagnes jurassiennes. S’il est rarissime de croiser ce discret félin, il est exceptionnel de découvrir son quotidien en milieu naturel.
Un spectacle familial engagé pour la préservation de la nature.
A l’issue du film, discussion avec Patrice Raydelet du Pôle Grands Prédateurs Jura.
La Damassine 23 rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.agglo-montbeliard.fr/event/670219-lynx-film-documentaire »}]
Superbe film documentaire de Laurent Geslin, sorti au cinéma en 2021. film documentaire
Laurent Geslin
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