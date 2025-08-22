Circuit de découverte du patrimoine de Vandoncourt Vandoncourt Doubs
Circuit de découverte du patrimoine de Vandoncourt Vandoncourt Doubs vendredi 1 mai 2026.
Découverte de Vandoncourt A pieds Difficile
Découverte de Vandoncourt La Damassine, Vandoncourt 25230 Vandoncourt Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 4850.0 Tarif :
Vandoncourt, joli village comtois de caractère est riche d’un patrimoine naturel et architectural bien préservé.
Difficile
https://explore.doubs.fr/trek/1554
English :
Vandoncourt, a pretty Comtois village full of character, boasts a well-preserved natural and architectural heritage.
Deutsch :
Vandoncourt, ein hübsches, charaktervolles Dorf in der Franche-Comté, ist reich an einem gut erhaltenen natürlichen und architektonischen Erbe.
Italiano :
Vandoncourt, un grazioso villaggio del Comtois pieno di carattere, vanta un patrimonio naturale e architettonico ben conservato.
Español :
Vandoncourt, bonito pueblo comtois lleno de carácter, posee un patrimonio natural y arquitectónico bien conservado.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data