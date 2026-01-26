Sortie 123Nature Les dents de la mare La damassine Vandoncourt

Sortie 123Nature Les dents de la mare

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt

13 mai 2026 14:00

13 mai 2026 17:00

13 mai 2026

Sortie 123Nature Les dents de la mare, activités en accès libre.

Connais-tu les êtres vivants de la mare ? Viens découvrir cet écosystème étonnant.

Intervenant PMA. Sans réservation. Enfants dès 6 ans (accompagnés d’un parent).

RENDEZ-VOUS entre 14 h et 17 h (durée variable) à la Damassine à Vandoncourt .

La damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

