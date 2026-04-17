Exposition (In)visible Place de l’Hôtel de ville La Rochelle

La Rochelle

Exposition (In)visible

Place de l’Hôtel de ville Hôtel de ville de La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-08

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-06-08

Art, science, protection des océans et accessibilité

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Place de l’Hôtel de ville Hôtel de ville de La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine carolesionnet@yahoo.fr

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English :

Art, science, ocean protection and accessibility

L’événement Exposition (In)visible La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-09 par Nous La Rochelle