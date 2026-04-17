Exposition (In)visible Place de l’Hôtel de ville La Rochelle
Exposition (In)visible Place de l’Hôtel de ville La Rochelle lundi 8 juin 2026.
La Rochelle
Exposition (In)visible
Place de l’Hôtel de ville Hôtel de ville de La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-08
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-06-08
Art, science, protection des océans et accessibilité
.
Place de l’Hôtel de ville Hôtel de ville de La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine carolesionnet@yahoo.fr
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English :
Art, science, ocean protection and accessibility
L’événement Exposition (In)visible La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-09 par Nous La Rochelle
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