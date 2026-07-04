Exposition Invitation#2 Gâtées Château-CIAP Sainte-Suzanne-et-Chammes

Informations pratiques

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Exposition Invitation#2 Gâtées

Château-CIAP 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23

Exposition des œuvres de Jeanne Moynot et Stéphanie Cherpin en résidence au château de Sainte-Suzanne.

Artistes en résidence en Mayenne depuis le mois de janvier, Jeanne MOYNOT et Stéphanie CHERPIN proposent une exposition intitulée GÂTÉES sur les trois sites patrimoniaux du Département du 19 juin au 20 septembre. Au Château de Sainte-Suzanne, elles associent leur construction scénique in-situ à des œuvres choisies parmi les collections du Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) des Pays de la Loire. Au musée de Jublains, plusieurs créations du duo d’artistes dialogueront avec les objets archéologiques du parcours d’exposition permanente. Enfin, au musée Robert Tatin, elles proposeront un regard croisé et intime entre leurs œuvres et les peintures de Marie PINCOUR, arrière-arrière-grand-mère de Stéphanie CHERPIN, issues des collections du Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers de la ville de Laval.

Ainsi, elles invitent les visiteurs à circuler entre les trois sites comme on feuillette un carnet de voyage la constellation de formes aux matériaux divers, une cartographie par accumulation, des récits fragmentés. Les entrées sont multiples, chacun est invité à y trouver sa place.

Horaires d’ouverture du Château-CIAP. .

Château-CIAP 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr

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English :

Exhibition of works by Jeanne Moynot and Stéphanie Cherpin, artists-in-residence at the Château de Sainte-Suzanne.

L’événement Exposition Invitation#2 Gâtées Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons