Exposition itinérante autour de l’être en santé dans le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales, Mairie de nyons, Nyons

Informations pratiques

Exposition itinérante autour de l’être en santé dans le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales 8 – 21 mars 2027 Mairie de nyons Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-08T00:00:00+01:00 – 2027-03-08T23:59:00+01:00

Fin : 2027-03-21T00:00:00+01:00 – 2027-03-21T23:59:00+01:00

Cette exposition, produite à partir du reportage réalisé par Olivia Gay, prend place dans le cadre de la mission photographique portée par l’Europe des projets architecturaux et urbains (GIP EPAU), en accompagnement des travaux de la plateforme POPSU Territoires consacrés au Parc naturel régional des Baronnies Provençales autour de l’être en santé. Cette recherche est conduite sous la responsabilité scientifique de Céline Broggio (Université Sorbonne Paris Nord) et Virginie Chasles (Université Jean Monnet).

Cette exposition est inscrite dans le cadre de la révision de la Chartre du territoire, et sera utilisée comme un dispositif de participation citoyenne auprès des habitants, habitantes, acteurs locaux, professionnels et élus du territoire.

Mairie de nyons Pl. Joseph Buffaven, 26110 Nyons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Cette exposition, produite à partir du reportage réalisé par Olivia Gay, prend place dans le cadre de la mission photographique portée par l’Europe des projets architecturaux et urbains (GIP EPAU), …

©Olivia Gay / GIP EPAU – POPSU Territoires