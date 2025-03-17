Exposition itinérante « Ô mon bourg »

Médiathèque La Pléiade Bessé-sur-Braye Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-01-13

Exposition « O mon bourg », l’Inventaire des bourgs du Perche Sarthois 2025-2026

Exposition réalisée à l’issue de l’inventaire du patrimoine de 11 bourgs du Perche Sarthois mené en partenariat avec la Région des Pays de la Loire entre 2018 et 2022.

Déclinée en 15 panneaux richement illustrés, l’exposition présente différents aspects des bourgs de leur implantation initiale aux matériaux utilisés dans l’architecture, en passant par les principaux types de bâtiments qui les composent. Chaque thématique s’appuie sur des exemples issus des 11 bourgs étudiés ou faisant écho à d’autres communes du Perche Sarthois.

A l’occasion de sa présentation dans chacune des communes, les guides-conférencières du Pays d’art et d’histoire vous proposent un temps fort d’animation présentation de l’exposition, manipulation des maquettes éducatives (jeu de construction, voûtes, maisons, etc.) et visite flash du lieu ou de ses abords.

Temps fort mercredi 25 février de 14h à 18h .

Médiathèque La Pléiade Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr

English :

O mon bourg » exhibition, the 2025-2026 Perche Sarthois Town Inventory

German :

Ausstellung « O mon bourg », das Inventar der Dörfer im Perche Sarthois 2025-2026

Italiano :

Mostra « O mon bourg », l’Inventario delle città mercato del Perche Sarthois 2025-2026

Espanol :

Exposición « O mon bourg », Inventario de las ciudades mercado del Perche Sarthois 2025-2026

L’événement Exposition itinérante « Ô mon bourg » Bessé-sur-Braye a été mis à jour le 2025-05-20 par Pays Perche Sarthois