Informations pratiques

Pont-de-l’Arche

Exposition itinérante Raoul, Gilbert et les autres les compagnons de Guillaume Millénium 2027

Espace Culturel, 7 Place Aristide Briand Pont-de-l’Arche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2027-06-12

fin : 2027-06-18

Date(s) :

2027-06-12

Le Pôle Archives propose une exposition autour de la vie au temps de Guillaume le Conquérant, avec comme fil rouge, l’évocation de ses compagnons ayant un lien avec le territoire de l’Agglomération Seine-Eure. En effet, l’étude des sources relatives à la conquête de l’Angleterre révèle que plusieurs compagnons de Guillaume sont originaires du territoire Seine-Eure Gilbert de Venables, Raoul de Tosny, Roger de Pîtres, ou encore, de façon plus légendaire, les archers du Vaudreuil. L’exposition est imaginée pour être itinérante auprès des établissements culturels et scolaires du territoire, afin de toucher le plus grand nombre. .

Espace Culturel, 7 Place Aristide Briand Pont-de-l’Arche 27340 Eure Normandie +33 2 32 50 86 36

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English : Exposition itinérante Raoul, Gilbert et les autres les compagnons de Guillaume Millénium 2027

L’événement Exposition itinérante Raoul, Gilbert et les autres les compagnons de Guillaume Millénium 2027 Pont-de-l’Arche a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Eure