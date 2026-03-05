Exposition itinérante StolenMemory ou Mémoire volée Salies-de-Béarn
Exposition itinérante StolenMemory ou Mémoire volée Salies-de-Béarn mardi 9 juin 2026.
Salies-de-Béarn
Exposition itinérante StolenMemory ou Mémoire volée
Avenue Gabriel Graner Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-06-09
StolenMemory quand les objets deviennent témoins de la Shoah…
L’exposition itinérante exceptionnelle #StolenMemory ou Mémoire volée ravive la mémoire des victimes du nazisme.
C’est une plongée bouleversante dans l’intimité des victimes du nazisme à travers leurs affaires personnelles dont elles ont été dépouillées dans les camps de concentration. Les nazis confisquent les biens de leurs victimes lors de leur arrestation. Bijoux, lettres, photos, papiers ou petits souvenirs, témoins d’une vie d’avant l’horreur, leur étaient confisqués à leur arrivée dans les camps. Conservés depuis plus de 80 ans, ces objets attendent aujourd’hui d’être restitués aux familles.
#StolenMemory ne fait que conserver plusieurs milliers d’objets personnels venant des camps. Ils n’appartiennent pas aux archives. .
Avenue Gabriel Graner Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Exposition itinérante StolenMemory ou Mémoire volée
L’événement Exposition itinérante StolenMemory ou Mémoire volée Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Béarn des Gaves
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