Exposition Jardin de papier Place Saint-Vincent Metz
Exposition Jardin de papier Place Saint-Vincent Metz samedi 2 mai 2026.
Metz
Exposition Jardin de papier
Place Saint-Vincent Basilique Saint-Vincent Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Vendredi 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10
Jardin de papier se fonde sur l’œuvre de Pierre-Joseph Buc’hoz, avocat, médecin et botaniste. En 1772, il entreprend de publier son Histoire du règne végétal, une encyclopédie composée de milliers de planches représentant toutes les plantes qui croissent à la surface du globe .
Cette œuvre non achevée, précieuse et poétique, a inspiré Benoît Faivre et Tommy Laszlo. Par un geste de découpage simple, ils ont souhaité faire renaître ce patrimoine iconographique incroyable sous la forme d’un jardin de papier fragile et éphémère dont la magie est révélée par des lumières et des sons mouvants.
Exposé au sein de la majestueuse basilique Saint-Vincent, le Jardin de papier émerveillera petits et grands !Tout public
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Place Saint-Vincent Basilique Saint-Vincent Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Jardin de papier is based on the work of Pierre-Joseph Buc’hoz, lawyer, physician and botanist. In 1772, he began publishing his Histoire du règne végétal, an encyclopedia comprising thousands of plates representing all the plants growing on the surface of the globe .
This unfinished, precious and poetic work inspired Benoît Faivre and Tommy Laszlo. Using a simple cutting gesture, they wanted to bring this incredible iconographic heritage back to life in the form of a fragile, ephemeral paper garden, whose magic is revealed by moving lights and sounds.
Exhibited within the majestic Saint-Vincent Basilica, the Paper Garden will amaze young and old alike!
L’événement Exposition Jardin de papier Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ
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