Exposition Jean Cocteau Igor Markevitch, correspondances et résonances Villa Beatrix Enea Anglet

Exposition documentaire mettant en lumière la richesse des échanges artistiques et intellectuels entre le poète et le musicien.

L’exposition Jean Cocteau/Igor Markevitch, correspondances et résonances met en scène une correspondance qui s’étend sur plus de trente ans entre le poète et le musicien et qui a été donnée à la ville d’Anglet par l’exécuteur testamentaire de Markevitch, Jean-Claude Marcadé.

Cette exposition qui bénéficie de nombreux prêts* pour la rendre la plus illustrée possible, est une occasion unique pour se plonger dans une histoire d’amitié qui était très peu documentée jusque-là. Elle permet de découvrir un grand nombre d’inédits, et notamment un ensemble exceptionnel de dessins de Jean Cocteau.

*Bibliothèque nationale de France et Bibliothèque universitaire de Lausanne (Suisse). .

