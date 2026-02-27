Exposition Jean Cocteau Igor Markevitch, correspondances et résonances Villa Beatrix Enea Anglet
Villa Beatrix Enea 2 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-05-23
fin : 2026-08-29
Exposition documentaire mettant en lumière la richesse des échanges artistiques et intellectuels entre le poète et le musicien.
L’exposition Jean Cocteau/Igor Markevitch, correspondances et résonances met en scène une correspondance qui s’étend sur plus de trente ans entre le poète et le musicien et qui a été donnée à la ville d’Anglet par l’exécuteur testamentaire de Markevitch, Jean-Claude Marcadé.
Cette exposition qui bénéficie de nombreux prêts* pour la rendre la plus illustrée possible, est une occasion unique pour se plonger dans une histoire d’amitié qui était très peu documentée jusque-là. Elle permet de découvrir un grand nombre d’inédits, et notamment un ensemble exceptionnel de dessins de Jean Cocteau.
*Bibliothèque nationale de France et Bibliothèque universitaire de Lausanne (Suisse). .
