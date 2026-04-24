Exposition Jean Vodaine Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

Metz

Exposition Jean Vodaine

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Dimanche 2026-05-03 13:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

La médiathèque Verlaine présente une grande exposition autour de Jean Vodaine dans laquelle les visiteurs sont invités à plonger dans la beauté d’une oeuvre foisonnante, grâce à un parcours par étapes au coeur de la création vodainienne.

Cette exposition est présentée dans le cadre d’un Hommage au poète, graveur et typographe Jean Vodaine, en partenariat avec le Puzzle, la Ville de Thionville, le réseau des Bibliothèques-médiathèques de la Ville de Metz, le Centre national de littérature Luxembourg, l’association Jean Vodaine .Tout public

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Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

The Verlaine multimedia library presents a major exhibition on Jean Vodaine, inviting visitors to immerse themselves in the beauty of his abundant work, through a journey through the heart of Vodaine’s creation.

This exhibition is presented as part of a Tribute to the poet, engraver and typographer Jean Vodaine, in partnership with Le Puzzle, the City of Thionville, the Metz library-mediatheque network, the Centre national de littérature Luxembourg, and the Jean Vodaine association.

L’événement Exposition Jean Vodaine Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ