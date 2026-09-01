Exposition Jochen Gerner / Re-trait Agence culturelle départementale Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Exposition Jochen Gerner / Re-trait

Agence culturelle départementale 2 Place Hoche Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 14:00:00

fin : 2026-12-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-29

• Vernissage mercredi 14 octobre à 18h

• Visite commentée chaque samedi à 14h (sans réservation)

• Accueil de groupes (sur réservation)

Jochen Gerner / Re-trait

• Vernissage mercredi 14 octobre à 18h

• Visite commentée chaque samedi à 14h (sans réservation)

• Accueil de groupes (sur réservation)

Jochen Gerner / Re-trait

La possibilité d’un dessin.

Jochen Gerner expérimente le dessin comme autant de chemins, routes et sentiers caillouteux compris, pour interroger la fabrication et la perception d’une image.

Cette exposition se présente non comme une rétrospective mais comme une tentative d’exploration de son œuvre prolifique. Elle rassemble plusieurs séries emblématiques, témoignant de la diversité de sa démarche artistique.

C’est dans la position du chercheur insatiable qu’il imagine un vocabulaire dessiné pour détourner ou déconstruire les codes des arts graphiques. Il étire le sujet en séries, joue de la récurrence avec obstination jusqu’à épuisement des formes. Bien souvent il ne part pas d’une page blanche mais d’un support déjà imprimé .

Agence culturelle départementale 2 Place Hoche Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 00

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English : Exposition Jochen Gerner / Re-trait

? Opening reception: Wednesday, October 14, at 6:00 p.m.

? Guided tours every Saturday at 2:00 p.m. (no reservation required)

? Group visits (by reservation)

Jochen Gerner / Re-trait

L’événement Exposition Jochen Gerner / Re-trait Périgueux a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Communal de Périgueux