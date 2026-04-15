Exposition Joss Baselli – Mille Vies, Cité de l’accordéon et des patrimoines, Tulle

Exposition Joss Baselli – Mille Vies Samedi 23 mai, 17h00 Cité de l’accordéon et des patrimoines Corrèze

Tout public – Audioguide dans la limite du matériel disponible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Exposition hommage

A l’occasion du centenaire de sa naissance, l’exposition retrace le parcours artistique de Joss Baselli (1926-1982). Peu connu du grand public, il a pourtant mené une carrière exceptionnelle, tour à tour chef d’orchestre,compositeur, soliste et accompagnateur du monde de la chanson. Virtuose élégant, son parcours le conduit de la France aux Etats-Unis où il demeure le seul accordéoniste français à avoir remporté un prix de popularité. Engagé pour la reconnaissance et la transmission de son instrument, il publie, avec l’accordéoniste André Astier, plusieurs méthodes d’accordéon, devenues des références pour des générations de musiciens. Riche de nombreux documents, photographies, disques, l’exposition invite également à écouter quelques-unes de ses compositions les plus emblématiques.

Cité de l’accordéon et des patrimoines 1 place maschat, Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555202828 https://www.citedelaccordeon.com/ https://www.instagram.com/;https://www.facebook.com/citedelaccordeon;https://www.tiktok.com/@citeaccordeonpatrimoines Au cœur du centre historique de Tulle, la Cité de l’accordéon et des patrimoines est installée dans le bâtiment de l’ancienne Banque de France, entièrement transformé pour accueillir collections et visiteurs. Plus qu’un musée, la Cité est un lieu de découverte et de partage autour de l’histoire et des savoir-faire de la ville.

Trois parcours permanents s’offrent aux visiteurs entre découverte de l’accordéon, dentelle en poinct de Tulle et histoire de la Manufacture d’armes.

La Cité fait partie des 17 Sites Etonnants à voir en Corrèze ! Nous recommandons à nos visiteurs de stationner au parking Saint-Pierre situé à 10 minutes à pied de la Cité. Parking gratuit le samedi, fermé le dimanche. En se garant au parking Saint-Pierre, deux heures de stationnement vous sont offertes. N’oubliez pas d’emporter avec vous votre ticket de parking pour le valider sur la borne située à l’accueil de la Cité.

Autre solution de stationnement : la place Martial Brigouleix, avec sa gratuité pendant deux heures une fois par jour et par véhicule, est à seulement 11 minutes à pied de la Cité

Exposition hommage

Cité de l’accordéon et des patrimoines