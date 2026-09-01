Informations pratiques

Fessenheim

Exposition La beauté de l’industrie

Rue de la Libération Fessenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-26 08:00:00

fin : 2026-10-26 16:00:00

Date(s) :

2026-09-26

La centrale nucléaire et la ville de Fessenheim invitent à découvrir l’exposition photo La beauté de l’industrie. Réalisées lors d’un concours lancé par EDF, les photographies exposées posent un regard original sur la centrale de Fessenheim. Les clichés sont présentés le long d’un parcours fleuri, aménagé par la commune. Grâce au fleurissement et à la mise en scène réalisés par les équipes techniques municipales, l’exposition offrira une immersion totale dans un univers hors du temps. 0 .

Rue de la Libération Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 60 02

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English :

L’événement Exposition La beauté de l’industrie Fessenheim a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach