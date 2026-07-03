Exposition « La Camargue, un autre monde », Musée de la Camargue, Arles

Informations pratiques

Exposition « La Camargue, un autre monde » 28 juin – 8 novembre 2027 Musée de la Camargue Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-28T09:00:00+02:00 – 2027-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2027-11-08T10:00:00+01:00 – 2027-11-08T17:00:00+01:00

Contexte :

La photographie aura bientôt 200 ans. À cette occasion, de septembre 2026 à septembre 2027, le Bicentenaire de la Photographie mettra à l’honneur la création et le patrimoine photographique français en impliquant tous les acteurs de la photographie, des arts et de la culture.

Au Musée de la Camargue, les collections photographiques s’étendent sur les 100 dernières années. Ce fonds représente la grande majorité du catalogue du musée, avec plus de 6000 images photographiques conservées en réserve ou exposées en salle. Des plaques de verre de Carle Naudot aux clichés de Romain Boutillier, en passant par les photographies stéréoscopiques de Gaston Bouzanquet, c’est l’histoire du territoire, de son patrimoine et de ses habitants qui est illustrée à travers ces œuvres immuables.

Objectif :

Le Musée de la Camargue met le patrimoine au présent pour donner à voir et à comprendre une Camargue en mouvement. Les collections

photographiques du musée seront mises en récit dans une exposition temporaire présentée dans le cadre des Rencontres de la Photographie d’Arles 2027. Une place sera réservée aux photographies familiales des Camarguais collectées à l’issue d’un appel à participation lancé en 2026.

Sujet :

À travers le regard de photographes d’hier et d’aujourd’hui, cette exposition révèlera une Camargue du public comme de l’intime, de l’infiniment grand à l’immensément petit. En mettant en dialogue les collections photographiques du Musée de la Camargue avec des œuvres issues de fonds privés et d’autres institutions muséales, elle interrogera les images qui ont façonné l’imaginaire camarguais. Entre clichés et réalités, traditions et mutations, l’exposition donnera à voir une Camargue plurielle, loin des représentations figées, pour inviter le visiteur à porter un regard renouvelé sur ce territoire singulier et vivant.

Musée de la Camargue arles Arles 13200 Albaron Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490971082 https://www.museedelacamargue.com/ Situé au nord du delta dans le mas du Pont de Rousty, le Musée de la Camargue est un musée de société géré par le Parc naturel régional de Camargue. Il invite à découvrir le territoire camarguais et son histoire. Ses collections y sont présentées dans une bergerie du XIXè siècle. L’exposition permanente « Le fil de l’eau, le fil du temps » retrace l’histoire de l’humain en Camargue et illustre l’originalité du rapport qu’il entretient avec la nature qui l’entoure.

Tout au long de l’année, le musée élabore un programme culturel qui valorise ses collections. En lien avec la programmation du Parc Naturel Régional de Camargue, ces propositions culturelles offrent une approche ludique et originale de la culture camarguaise, loin des clichés véhiculés par les médias.

Contexte :

©Lucien Clergue / Camargue secrète / Héliogravure / 1976 / Collections MdC