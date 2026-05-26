Exposition « La chambre aux loups » Lendroit Rennes 20 – 27 juin Ille-et-Vilaine

Gratuit

Cette exposition propose une sélection de peintures originales de l’artiste Morvandiau, auteur de l’image pour cette édition d’Exporama.

Cette exposition propose une sélection de peintures originales de l’artiste Morvandiau, auteur de l’image pour cette édition d’Exporama. Retrouvez des peintures de l’artiste sur la thématique du paysage, l’affiche de l’Exporama ainsi qu’un tirage numéroté et signé. Également disponibles durant l’exposition, les éditions de l’auteur, en consultation ou à la vente.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-20T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-27T18:00:00.000+02:00

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Lendroit 24 bis place du Colombier 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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