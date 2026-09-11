Exposition La Chapelle de Gabas vue par les artistes peintres et photographes anciens et contemporains Médiathèque de Laruns Laruns

Informations pratiques

Laruns

Exposition La Chapelle de Gabas vue par les artistes peintres et photographes anciens et contemporains

Médiathèque de Laruns 11 Rue du Général de Gaulle Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 10:00:00

fin : 2026-09-23 12:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Exposition visible du mardi 15 au samedi 26 septembre.

Depuis le XIIè siècle Gabas est une halte bienvenue pour les bergers, commerçants et pèlerins. Sa chapelle nous accueille à l’entrée du hameau et si nous devons reconstituer son élévation d’après les rares écrits que nous possédons, depuis 1838, gravures, dessins, lithographies, aquarelles, et photographies gardent sa mémoire. Amateurs et artistes tombent sous son charme et de nos jours encore elle accroche notre regard. On s’y arrête, on vient y prier, on y trouve refuge, et tous ces documents sont précieux pour en reconstituer l’histoire et aider les Ossalois dans leur désir de la restaurer et de la conserver encore longtemps.

Libre participation au profit de la restauration de la Chapelle de Gabas.

Attention Horaires de la médiathèque le samedi après-midi 15h 17h. .

Médiathèque de Laruns 11 Rue du Général de Gaulle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 57 66

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English : Exposition La Chapelle de Gabas vue par les artistes peintres et photographes anciens et contemporains

L’événement Exposition La Chapelle de Gabas vue par les artistes peintres et photographes anciens et contemporains Laruns a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées