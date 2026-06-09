EXPOSITION LA COLLECTION NICOLLIN. COUPE DU MONDE DE FOOT Montpellier vendredi 26 juin 2026.

Montpellier

EXPOSITION LA COLLECTION NICOLLIN. COUPE DU MONDE DE FOOT

1 place Georges Frêche Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18

À l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, Montpellier célèbre l’histoire du football avec une exposition exceptionnelle et gratuite issue de la prestigieuse collection de Louis Nicollin.

Une quarantaine de pièces rares et emblématiques retracent les grandes heures du Mondial et l’évolution du sport le plus populaire au monde.

À l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, Montpellier célèbre l’histoire du football avec une exposition exceptionnelle et gratuite issue de la prestigieuse collection de Louis Nicollin.

Une quarantaine de pièces rares et emblématiques retracent les grandes heures du Mondial et l’évolution du sport le plus populaire au monde.

Après les expositions consacrées aux Jeux Olympiques et au Tour de France, ce nouveau rendez-vous met à l’honneur le football à travers un patrimoine unique, accessible à tous.

Du 26 juin au 18 juillet 2026

Entrée libre et gratuite

Horaires

• Lundi, mardi, mercredi et vendredi 8h30 à 17h30

• Jeudi 10h à 19h

• Samedi 10h à 18h

• Dimanche fermé .

1 place Georges Frêche Montpellier 34070 Hérault Occitanie

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English : EXPOSITION LA COLLECTION NICOLLIN. COUPE DU MONDE DE FOOT

In the run-up to the 2026 FIFA World Cup, Montpellier is celebrating the history of soccer with an exceptional free exhibition from the prestigious Louis Nicollin collection.

Some forty rare and emblematic items retrace the great hours of the World Cup and the evolution of the world?s most popular sport.

L’événement EXPOSITION LA COLLECTION NICOLLIN. COUPE DU MONDE DE FOOT Montpellier a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OT MONTPELLIER