Exposition : la laïcité, une histoire française, un regard protestant., Temple protestant, Albi

Informations pratiques

Exposition : la laïcité, une histoire française, un regard protestant. Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Temple protestant Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Inscrite dans la Constitution de 1958, la laïcité appartient au patrimoine national. Elle est le fruit d’une longue histoire, au cours de laquelle les protestants ont joué un rôle important à plusieurs moments clés.

Temple protestant 20 Rue Fonvielhe, 81000 Albi, France Albi 81000 Tarn Occitanie 0563541931 http://eglise-protestante-unie-albigeois.fr/ Le projet début en 1920 et le paiement des factures s’échelonne jusqu’en 1927. L’édifice présente un plan basilical avec un petit porche surélevé. L’intérieur est sobre et majestueux. Daures s’est peut-être inspiré du temple des Brotteaux de Lyon, œuvre de Gaspard André. Tout le mobilier en bois est en place. Ouvert le dimanche.

Inscrite dans la constitution de 1958 la laïcité appartient au patrimoine national. Elle est le fruit de notre histoire dans laquelle les protestants ont à des moments clés, joué un rôle important