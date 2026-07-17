Exposition « La Maison du Gouverneur en chantier », Maison du Gouverneur – CIAP du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue, Najac

Informations pratiques

Exposition « La Maison du Gouverneur en chantier » 19 et 20 septembre Maison du Gouverneur – CIAP du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue Aveyron

Samedi 19 septembre : gratuit pour tous.

Dimanche 20 septembre : 3,50€ / gratuit moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, consacrée au thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », venez découvrir ou redécouvrir l’exposition temporaire « La Maison du Gouverneur en chantier ».

Demeure des XIIIe et XVe siècles, la Maison du Gouverneur a fait l’objet d’un important chantier de restauration, engagé en 1996 et achevé en 2019 avec sa réhabilitation en centre d’interprétation.

À travers des témoignages de Najacois et de professionnels ayant participé aux travaux, ainsi que des photographies prises avant la restauration, l’exposition retrace les grandes étapes de ce chantier. Présentée dans les différents espaces de la maison, elle offre un nouveau regard sur l’exposition permanente.

Maison du Gouverneur – CIAP du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue 1 rue du château, 12270 Najac Najac 12270 La Croix du Couyoul Aveyron Occitanie 05 65 81 94 47 https://maisondugouverneur-najac.fr/ Située au cœur du bourg castral et offrant une vue remarquable sur la forteresse royale et le paysage urbain, cette vaste demeure médiévale vous invite à découvrir la richesse patrimoniale du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue.

La scénographie vous propose de parcourir le Causse, le Ségala et les gorges de l’Aveyron. Un jeu de l’oie géant, des maquettes et des objets authentiques, dont un trésor monétaire du XIIIe siècle, vous convient à découvrir l’histoire, l’urbanisme et l’architecture emblématique de ce territoire singulier. Des contes et un parcours sonore vous permettent de voyager dans les temps anciens et de découvrir quels pouvaient être les usages dans cette demeure pendant l’époque médiévale.

Une exposition temporaire en lien avec le patrimoine local complète la visite. L’accès à la Maison du Gouverneur n’est pas possible en voiture. Des parkings sont disponibles à l’extérieur du centre ancien du village.

À l’occasion de cette 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine sur le thème, « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », venez (re)découvrir l’exposition temporaire « La Maison »…

©UDAP, Rodez, janvier 2011