Exposition : la matière à l’œuvre, Pôle culturel Jean-Chaudeurge, Flers

Informations pratiques

Exposition : la matière à l’œuvre Samedi 19 septembre, 10h00 Pôle culturel Jean-Chaudeurge Orne

20 pers. max par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Dans le cadre des journées du patrimoine, les archivistes de Flers Agglo vous invitent à découvrir l’exposition « La matière à l’œuvre ». Cette exposition réalisée par le service des Archives et la médiathèque vous présente l’importance des mines de fer dans le bocage ornais, de l’alchimie à son exploitation industrielle.

Pôle culturel Jean-Chaudeurge 9 Rue du College, 61100 Flers, France Flers 61100 Orne Normandie 0233984221 https://lesmediatheques.flers-agglo.fr Flers Agglo a en charge la gestion, la conservation et l’animation des archives des 42 communes membres de la Communauté d’agglomération. Recherches, conseils, dépôts de fonds privés…

Pour enrichir les fonds patrimoniaux et compléter les fonds publics, le service des Archives mène une politique dynamique de collecte de fonds privés émanant d’entreprises, d’associations, de particuliers, d’érudits.

Le service des Archives de Flers Agglo est mutualisé avec la médiathèque de Flers Agglo, pour un meilleur accès des documents au public et une offre culturelle diversifiée sur un site unique.

Dans le cadre des journées du patrimoine, les archivistes de Flers Agglo vous invitent à découvrir l’exposition « La matière à l’œuvre ». Cette exposition réalisée par le service des Archives et la à…

©Fonds Queruel, Archives de Flers Agglo