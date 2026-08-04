Exposition La mer c’est classe ! x Sophie Inard Rue de Kersaliou Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Saint-Pol-de-Léon

Exposition La mer c’est classe ! x Sophie Inard

Rue de Kersaliou Château de Kersaliou Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 13:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-08-10 2026-08-16

Le Château de Kersaliou ouvre exceptionnellement ses portes au public !

Une occasion unique de visiter une partie de ce lieu emblématique du territoire avant sa fermeture pour travaux prévue en octobre. Pour des raisons de sécurité et d’organisation, seuls les espaces du rez-de-chaussée seront accessibles au public.

Depuis 1924, le Château de Kersaliou accueille des générations d’enfants dans le cadre des classes de mer, colonies de vacances et séjours éducatifs. Il constitue un véritable repère dans l’histoire de l’éducation populaire et du tourisme social en Bretagne. A ce titre, les visiteurs pourront découvrir une exposition consacrée à l’histoire du château et des classes de mer.

En complément, 4 visites guidées sont proposées, sans inscription, le 12, 14, 19 et 21 août à 15h et à 16h (durée environ 1h).

L’artiste Sophie Inard présentera également au château une exposition de ses œuvres en crochet, du 10 au 19 août. Cette rencontre entre patrimoine et création contemporaine apportera un regard original sur les lieux et enrichira l’expérience de visite.

À titre exceptionnel, les visiteurs pourront profiter d’un espace dédié dans le parc du château pour pique-niquer le midi. Cet espace sera clairement identifié afin de préserver le site et d’assurer le confort de tous. .

Rue de Kersaliou Château de Kersaliou Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 01 54

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L’événement Exposition La mer c’est classe ! x Sophie Inard Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-07-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX