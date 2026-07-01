Exposition La Mini l’histoire d’un modèle mythique Kembs

Informations pratiques

Kembs

Exposition La Mini l’histoire d’un modèle mythique

59 rue du Maréchal Foch Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-09-09 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-06 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

Chaque mercredi de 14h à 18h et chaque premier dimanche du mois de 10h à 12h, venez découvrir une exposition sur l’histoire de la fameuse Mini. Véritable icône de l’automobile britannique, la Mini a marqué plusieurs générations grâce à son design unique, son agilité et son histoire riche en succès.

Cette exposition permet aux visiteurs de parcourir l’histoire fascinante de la Mini et à découvrir ses différentes facettes et son évolution au fil des décennies. Conçue à l’origine comme une voiture pratique à l’architecture innovante, elle est devenue au cours des années 1960 une véritable icône de la culture populaire, associée à une génération en quête de liberté. Elle se démarqua par la suite dans les courses automobiles grâce à ses performances surprenantes, lui forgeant une réputation dépassant largement celle d’une voiture de ville utilitaire comme elle avait été pensée initialement.

Chaque période de son histoire est unique et à contribué à lui fabriquer une identité propre qui a fait son succès.

À travers ces pièces de collection prêtées par Mini Beer and Bretzel, on peut retracer l’histoire de la Mini, depuis son lancement à la fin des années 1950 jusqu’à ses versions les plus récentes. Retrouvez une grande variété d’objets de collection modèles réduits de différentes époques et échelles, trophées de compétitions, pièces de modèles anciens, plaques publicitaires…

Nous vous invitons à venir nombreux découvrir cette exposition originale et conviviale, qui promet de raviver de nombreux souvenirs et de faire naître de nouvelles passions autour de cette voiture devenue une véritable légende. 0 .

59 rue du Maréchal Foch Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 31 69 88 maisondupatrimoine@kembs.alsace

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English :

L’événement Exposition La Mini l’histoire d’un modèle mythique Kembs a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue