Exposition La photo vue par …la BD : focus sur Muybridge (1830-1904), Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental, Valence-sur-Baïse

Informations pratiques

Exposition La photo vue par …la BD : focus sur Muybridge (1830-1904) Samedi 31 juillet 2027, 10h00 Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-31T10:00:00+02:00 – 2027-07-31T19:00:00+02:00

Fin : 2027-07-31T10:00:00+02:00 – 2027-07-31T19:00:00+02:00

La photo vue par… la BD : focus sur MUYBRIDGE (1830-1904)

De fin juillet/août à septembre 2027

Le centre patrimonial départemental s’est ouvert depuis de longues années à la photographie et également à la bande dessinée en partenariat avec l’association BD en Gascogne, qui organise chaque été, fin juillet, son festival de la BD à Eauze.

Cette exposition présentera une sélection de planches sur un des pionniers de la photographie, Edward MUYBRIDGE :

– Planches issues de la BD de Guy DELISLEPour une fraction de seconde, la vie mouvementée d’Eadweard Muybridge__, Collection shampooing, Editions Delcourt, 2024

– Planches issues de la BDLe maitre de California Hillde Georges VAN LINTHOUT et Laurent-Frédéric BOLLEE, Edition La boite à bulles, 2025

Elle permettra de mettre en présence l’univers singulier de ces deux auteurs de bande dessinée aux styles très différents, ayant travaillé chacun sur la figure d’Edward Muybridge, pionnier de la photographie qui a permis par ses recherches de décomposer le mouvement du cheval, puis d’autres animaux et de l’homme.

Il est également l’auteur d’un panorama mémorable à 360° de la ville de San Francisco. Son travail a profondément influencé les artistes.

En partenariat avec la Médiathèque départementale, sélection d’ouvrages dans l’exposition.

Plus d’informations : www.abbayedeflaran.fr

Afin de connaître les dates précises de l’exposition, vous pouvez egalement vous inscrire sur notre site à la newsletter mensuelle.

Abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental abbaye de Flaran 32310 valence sur Baïse Valence-sur-Baïse 32310 Gers Occitanie 05.31.00.45.75 http://www.abbayedeflaran.fr https://www.instagram.com/abbayedeflaran32/?hl=fr;https://fr-fr.facebook.com/pg/abbayedeflaran/posts/ [{« link »: « http://www.abbayedeflaran.fr »}] En territoire rural, dans le Gers, le centre patrimonial départemental est installé dans l’ancienne abbaye cistercienne de Flaran, classée Monument Historique et propriété du département du Gers.

Les bâtiments monastiques et les jardins situés au cœur d’un parc, dans un environnement naturel préservé en bord de Baïse, constituent un ensemble architectural du XIIe siècle remanié jusqu’au XVIIIe siècle.

Marqué par les vicissitudes historiques, vendu à la Révolution et en danger d’être démantelé avant le premier conflit mondial, le site est racheté par le Département du Gers en 1970 qui y réalise, dès les années 1980, une intense campagne de restauration.

Depuis plus de quarante ans, le Département du Gers place la culture au cœur de son action publique, convaincu qu’elle constitue un levier essentiel de cohésion sociale, de développement territorial et d’épanouissement individuel.

Depuis l’année 2000, l’abbaye de Flaran, Centre patrimonial départemental, cœur du réseau muséographique gersois, abrite la Conservation départementale du patrimoine et des musées/Flaran.

Elle pilote la gestion scientifique, la valorisation, l’animation pédagogique et le développement culturel d’un réseau de dix sites, certains labellisés « Musées de France », appartenant à des communes ou à des associations.

Tout au long de l’année, à l’abbaye, une programmation culturelle diversifiée est proposée aux publics, petits et grands, habitants et touristes. Plusieurs expositions s’y déroulent chaque année (archéologie, photographie, bande dessinée , beaux-arts) et de nombreux rendez-vous ponctuent l’année (des manifestations nationales comme la Nuit des Musées aux ateliers de pratique artistiques pour petits et grands).

Depuis les années 2000, une collection privée de beaux-arts (XVIe-XXe), la collection Simonow, est présentée dans l’ancien dortoir des moines, aménagé à cet effet.

Constituée d’environ 600 œuvres, une nouvelle présentation en est faite tous les deux ans

par thématique.

Depuis de nombreuses années, le département du Gers a veillé à aménager l’accessibilité

du monument historique. Parking à proximité

La photo vue par… la BD : focus sur MUYBRIDGE (1830-1904)

© CDPM32/Flaran, La photo vue par …la BD, Le maitre de California Hill, G. VAN LINTHOUT