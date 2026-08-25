Exposition, La photographie au sténopé par Eddy Rivière Galerie Henri Vrignaud Luçon

Informations pratiques

Luçon

Exposition, La photographie au sténopé par Eddy Rivière

Galerie Henri Vrignaud 4 Rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-12-04 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-22 2026-09-23 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-29 2026-09-30 2026-10-01 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-06 2026-10-07 2026-10-08 2026-10-09 2026-10-10 2026-10-14 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17

Une exposition pour découvrir la première technique de photographie, inventée il y a 200 ans

À l’occasion du bicentenaire de l’invention de la photographie, cette exposition met à l’honneur l’une des premières techniques photographiques mise au point : le sténopé.

Découvrez ce procédé à travers des photographies originales de l’artiste Eddy Rivière, réalisées grâce à des chambres à sténopé mobiles. Ses œuvres en noir et blanc proposent un regard singulier sur différents paysages de la région.

L’exposition présente également Les Quatre Saisons, un projet à travers lequel Eddy Rivière a transformé l’étage d’un moulin en appareil photo géant. En reprenant le principe du sténopé, il y a réalisé une photographie à chaque saison, dévoilant de manière subtile l’évolution du paysage. .

Galerie Henri Vrignaud 4 Rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 36 artotheque@vendeedusud.com

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English :

An exhibition exploring the first photographic technique, invented 200 years ago

L’événement Exposition, La photographie au sténopé par Eddy Rivière Luçon a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud