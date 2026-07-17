[Exposition] La photographie : deux siècles d’expérimentations et de pratiques, Archives départementales des Pyrénées-Orientales, Perpignan

Informations pratiques

[Exposition] La photographie : deux siècles d’expérimentations et de pratiques Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Archives départementales des Pyrénées-Orientales Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation. Enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez une sélection de documents issus des fonds des Archives départementales, consacrés à l’histoire, aux techniques et aux usages de la photographie.

Archives départementales des Pyrénées-Orientales 74 Avenue Julien Panchot, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 Mailloles Pyrénées-Orientales Occitanie 0468858400 http://www.ledepartement66.fr/55-les-archives-departementales.htm Les Archives départementales des Pyrénées-Orientales conservent et communiquent le patrimoine écrit, mais aussi figuré, du département. Ce lieu de mémoire préserve et valorise les documents qui permettent de “faire l’histoire” : des archives publiques, mais également privées, qui couvrent une période allant du IXe siècle à nos jours.

Présentation de documents extraits des fonds des Archives départementales en lien avec l’histoire, les techniques et les usages de la photographie.

©Archives départementales des Pyrénées-Orientales, 70Fi167