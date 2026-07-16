Exposition : la renaissance du Magasin Universel de Latronquière, Musée Gabriel, Latronquière

Informations pratiques

Exposition : la renaissance du Magasin Universel de Latronquière 18 – 20 septembre Musée Gabriel Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Renaissance du patrimoine

Au cœur du Haut-Ségala, dans le nord du Lot, l’ancien Magasin universel de Latronquière a été restauré par son propriétaire, le sculpteur Gabriel Elbaz Kercoff.

Témoin de son passé de grand magasin en milieu rural et remarquable par son architecture Art déco de 1931, le bâtiment est inscrit au titre des monuments historiques. Il connaît aujourd’hui une nouvelle vie en accueillant le Musée Gabriel, consacré à l’art contemporain.

Ses vastes espaces d’exposition permettent de présenter les sculptures monumentales en bois du Lot réalisées par Gabriel Elbaz Kercoff, ainsi que des expositions temporaires d’artistes invités.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association du Musée Gabriel présentera également une exposition de photographies consacrée à l’histoire de l’ancien grand magasin.

Musée Gabriel 7 rue des Chevaliers de Malte, 46210 Latronquière Latronquière 46210 Lot Occitanie 07 87 30 51 72 https://gabriel-elbaz-kercoff-sculptures.com/ Musée d’art contemporain présentant les sculptures monumentales de Gabriel Elbaz Kercoff et les oeuvres de nombreux artistes invités au cours de la saison 2024.

Renaissance du patrimoine

© Gabriel Elbaz Kercoff