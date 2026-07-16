L’orange Fluo présente Mezar Latronquière
vendredi 11 décembre 2026 · Latronquière
Informations pratiques
Latronquière
L’orange Fluo présente Mezar
Tarenque Latronquière Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:30:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Mezar relie traditions ancestrales et explorations sonores contemporaines
Mezar relie traditions ancestrales et explorations sonores contemporaines. Leur musique associe l’afro blues oriental — imprégné d’héritages subsahariens — à des textures analogiques et une recherche sonore constante. Une musique qui puise dans la mémoire tout en explorant des horizons futuristes.
Aujourd’hui signé sur le label canado-jordanien Keife Records, Mezar prépare un nouvel album tout en poursuivant ses concerts en Europe et à l’international, affirmant son alliance singulière entre héritage et innovation sonore.
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Tarenque Latronquière 46210 Lot Occitanie lorangefluo@gmail.com
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English :
Mezar bridges ancestral traditions and contemporary sonic explorations
L’événement L’orange Fluo présente Mezar Latronquière a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Figeac
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