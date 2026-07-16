Informations pratiques

Latronquière

L’orange Fluo présente Mezar

Tarenque Latronquière Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:30:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Mezar relie traditions ancestrales et explorations sonores contemporaines

Mezar relie traditions ancestrales et explorations sonores contemporaines. Leur musique associe l’afro blues oriental — imprégné d’héritages subsahariens — à des textures analogiques et une recherche sonore constante. Une musique qui puise dans la mémoire tout en explorant des horizons futuristes.

Aujourd’hui signé sur le label canado-jordanien Keife Records, Mezar prépare un nouvel album tout en poursuivant ses concerts en Europe et à l’international, affirmant son alliance singulière entre héritage et innovation sonore.

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Tarenque Latronquière 46210 Lot Occitanie lorangefluo@gmail.com

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English :

Mezar bridges ancestral traditions and contemporary sonic explorations

L’événement L’orange Fluo présente Mezar Latronquière a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Figeac