L’Orange Fluo présente June Bug Latronquière

Informations pratiques

Latronquière

L’Orange Fluo présente June Bug

Tarenque Latronquière Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:30:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Vous les avez adorés au Hip Hip Hip festival, ils reviennent en résidence à l'Espace culturel et vous proposent une sortie de résidence de leur travail…

On s'y retrouve ?

June Bug est un projet musical qui puise ses influences dans la folk/pop/électro, né en 2010, porté par Sarah-June à l’écriture et la composition

Vous les avez adorés au Hip Hip Hip festival, ils reviennent en résidence à l'Espace culturel et vous proposent une sortie de résidence de leur travail…

On s'y retrouve ?

June Bug est un projet musical qui puise ses influences dans la folk/pop/électro, né en 2010, porté par Sarah-June à l’écriture et la composition. Progressivement, Béryl Benyoucef la rejoint sur scène et dans les arrangements.

Trois albums, 440 concerts et quelques confinements plus tard, l’envie créatrice est toujours au rendez-vous. Le set s’étoffe en live avec l’intégration d’un troisième musicien.

Les sonorités de chansons folk se sont imbriquées avec une musique plus électro, rock et psyché au fur et à mesure des années. Aucun album ne se ressemble mais June Bug réussit néanmoins le pari de garder son identité à travers les textes et mélodies de la chanteuse, une écriture franche, touchante et entêtante.

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Tarenque Latronquière 46210 Lot Occitanie lorangefluo@gmail.com

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English :

You loved them at the Hip Hip Hip festival, and now they’re back for a residency at the Espace culturel, where they’ll be presenting a showcase of their work…

See you there?

June Bug is a musical project drawing inspiration from folk, pop, and electro. It was founded in 2010, with Sarah-June leading the songwriting and composition.

L’événement L’Orange Fluo présente June Bug Latronquière a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Figeac