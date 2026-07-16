Informations pratiques

Latronquière

L’orange Fluo vous donne rendez-vous à la rentrée avec… Surprise

Latronquière Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Une marmite qui mijote, des artistes qui vous attendent dans un lieu insolite du Haut-Ségala et tout ça tenu secret jusqu’au dernier moment

Une marmite qui mijote, des artistes qui vous attendent dans un lieu insolite du Haut-Ségala et tout ça tenu secret jusqu’au dernier moment. Inscrivez-vous et laissez-vous embarquer ! Une fois inscrit, vous recevrez un message pour le point de rendez-vous…

INDICE N°1

Les journées du Patrimoine…

Tout public

Bar sur place ,Repas et spectacle .

Adhésion à l'asso obligatoire (participation libre)

Pensez à réserver votre repas fait maison avant le mercredi soir

.

Latronquière 46210 Lot Occitanie lorangefluo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A pot simmering away, artists waiting for you in an unusual spot in Haut-Ségala, and all of this kept secret until the very last moment

L’événement L’orange Fluo vous donne rendez-vous à la rentrée avec… Surprise Latronquière a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Figeac