L’orange Fluo vous donne rendez-vous à la rentrée avec… Surprise Latronquière
samedi 19 septembre 2026 · Latronquière
Informations pratiques
Latronquière
L’orange Fluo vous donne rendez-vous à la rentrée avec… Surprise
Latronquière Lot
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Une marmite qui mijote, des artistes qui vous attendent dans un lieu insolite du Haut-Ségala et tout ça tenu secret jusqu’au dernier moment
Une marmite qui mijote, des artistes qui vous attendent dans un lieu insolite du Haut-Ségala et tout ça tenu secret jusqu’au dernier moment. Inscrivez-vous et laissez-vous embarquer ! Une fois inscrit, vous recevrez un message pour le point de rendez-vous…
INDICE N°1
Les journées du Patrimoine…
Tout public
Bar sur place ,Repas et spectacle .
Adhésion à l'asso obligatoire (participation libre)
Pensez à réserver votre repas fait maison avant le mercredi soir
.
Latronquière 46210 Lot Occitanie lorangefluo@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A pot simmering away, artists waiting for you in an unusual spot in Haut-Ségala, and all of this kept secret until the very last moment
L’événement L’orange Fluo vous donne rendez-vous à la rentrée avec… Surprise Latronquière a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Figeac
À voir aussi à Latronquière (Lot)
- Exposition saisonnière au Musée Gabriel à Latronquière Latronquière 7 août 2026
- Exposition : la renaissance du Magasin Universel de Latronquière, Musée Gabriel, Latronquière 18 septembre 2026
- Maison Marot Pommes du Ségala à Sénaillac-Latronquière Latronquière 17 octobre 2026
- L’Orange Fluo présente June Bug Latronquière 20 novembre 2026